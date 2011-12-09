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Antalya'da 6 araç birbirine çarptı ANTALYA (A.A)

09 Aralık 2011 22:40

-Antalya'da 6 araç birbirine çarptı ANTALYA (A.A) - 07.12.2011 - Antalya'da 6 araç yağış nedeniyle ıslanan zeminde kayarak birbirine çarptı. 100. Yıl Bulvarı Yener Ulusoy alt geçidi girişinde Kemal Bölük'ün kullandığı 07 BDM 44 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak Eyüp Seferoğlu idaresindeki 32 AS 855 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kayan Seferoğlu'nun otomobilinin de önündeki başka bir otomobile çarpması sonucu 4 araç daha kazaya karıştı. Yaralanan olmadığı kazada, Fikret Kurdaş'ın kullandığı 07 ABV 94 plakalı otomobil, Cafer Porsuklu'nun kullandığı 07 RY 257 otomobil, Ali Aslan'ın kullandığı 33 B 3606 plakalı otomobil ile Şevket Gedik idaresindeki 06 FNM 92 plakalı cipte maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle 100. Yıl Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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