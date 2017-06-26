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Antalya'da 5 dönümlük orman yandı

Su vanalarını açarak müdahale etmek isteyen vatandaşlar, vanaların çalışmadığını iddia ederek tepki gösterdi

26 Haziran 2017 21:14


Antalya'nın Kepez ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi'ne (ASAT) tahis edilen ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında yaklaşık 5 dönümlük alan zarar gördü.

Yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangını görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Yangına, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Antalya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.
Yangın söndürme helikopterinin de havadan katıldığı söndürme çalışmalarına çevre sakinleri de bahçe hortumlarıyla destek verdi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürülen yangında 5 dönüm alan zarar gördü. ASAT tesislerinin yanındaki yangın vanalarını açarak alevlere müdahale etmek istediklerini belirten vatandaşlar, vanaların çalışmadığını iddia ederek tepki gösterdi.

(DHA)

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