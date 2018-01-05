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Antalya'da 4 FETÖ şüphelisi yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, yakalandı

05 Ocak 2018 16:24

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli, yakalandı.
Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan H.B. ve N.B.\'yi, başkaları adına düzenlenmiş sahte kimliklerle yakaladı. Operasyon kapsamında yine başkalarına adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandıkları belirlenen ve firari olarak aranan V.Ç. ile S.Ç. de gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolü sonrasında sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.
Şüphelilerin kaldığı \'gaybubet evleri\'nde yapılan aramada, 45 bin 720 lira, 4 bin 93 dolar, çok sayıda dijital materyal, 4 sahte kimlik ve başkaları adına düzenlenmiş sahte belgeler ele geçirildi.

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