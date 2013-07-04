Antalya'da 30 'çapulcu' ifadeye vermeye çağrıldı

Cumhruiyet Savcısı Osman Şanal'ın talimatıyla başlatılan ifade alma çalışması sürüyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü, eylemlere katılan ve suç unsuru olacak faaliyetlerde bulunduklarını belirlediği kişileri telefonla arayarak Emniyet Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağırıyor.

Şimdiye kadar 30 kişinin ifadesi alındığı öğrenildi. Şu aşamada gözaltı yapılmıyor. İfadesi alınanlar serbest bırakılıyor.

İfade tutanaklarının Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenmesinin ardından gözaltıların başlaması bekleniyor.

Antalya'da 31 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasnda gerçekleşen gösterilere her gece binlerce kişi katılmıştı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan eylemler olaysız geçmiş fakat AKP binasının bulunduğu caddede çıkan çatışmalarda 5'i polis 131 kişi yaralanmıştı. 18 yaşındaki Vedat Oğuz, yakın mesafeden atılan gaz bombasının isabet etmesi sonucu bir gözünü kaybetmişti. 4 gün süren olaylarda 196 kişi gözaltına alınmış, sonra serbest bırakılmıştı.