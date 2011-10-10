-Antalya'da 3 kişiyi sel aldı ANTALYA (A.A) - 10.10.2011 - Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinde meydana gelen sel sonrası 3 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinin Haskızılören köyünde meydana gelen sel sonrası 3 kişi kayboldu. Sel nedeniyle bölgede ulaşımın sağlandığı bazı köprüler zarar görürken, bazı köylerle de telefon bağlantısının kesik olduğu bildirildi. Antalya Vali Yardımcısı Turan Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar ve yağışın özellikle Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinde etkili olduğunu kaydetti. Aşırı yağış ve sel nedeniyle Haskızılören köyünde yaşayan 3 kişinin kaybolduğunu belirten Eren, kayıp vatandaşların bulunması için arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Haskızılören ile bölgedeki diğer köylerle ulaşımın sağlandığı köprülerde de hasar meydana geldiğini ifade eden Turan Eren, ''Bölgede ulaşım sağlanamıyor. Telefon hatları kesik olduğu için haberleşmede de sıkıntı var. Köye ulaşamıyoruz'' dedi. Eren, Antalya Valisi Ahmet Altıparmak'ın da çalışmaları yerinde denetlemek üzere selin yaşandığı bölgeye gittiğini açıkladı. -Kent merkezinden 461 su baskını ihbarı- Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana kent merkezinden 461 su baskını ihbarı geldiğini, ekiplerini sabaha kadar aralıksız çalışarak, ihbarlara yanıt verdiğini söyledi. Serik ilçesine bağlı Haskızılören köyünde de menfez ve köprülerde çökme olduğunu bildiren Pehlivan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 150 kişilik itfaiye ekibinin bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Serik'e gittiğini açıkladı. -Metrekareye 300 kilogram yağış- AA muhabirinin Meteoroloji Bölgesel Tahmin Merkezi yetkililerinden edindiği bilgiye göre, son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 300 kilogramı buldu. Rüzgarın saatteki hızı ise zaman zaman 80 kilometreye kadar ulaştı. Meteoroloji yetkilileri, yağışın aralıklı olarak 12 Ekim Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiğini, fırtınanın etkisinin ise akşam saatlerinden itibaren azalacağını bildirdiler. -Sütçüler'de sel felaketi- Isparta'nın Sütçüler ilçesinde meydana gelen selde 3 köyün ulaşımını sağlayan iki köprü çöktü. Sütçüler Kaymakamlığı'na vekalet eden Aksu Kaymakamı İbrahim Özdel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkili yağış nedeniyle Sütçüler'e bağlı Çobanisa ile İbişler köyleri arasındaki köprünün çöktüğünü, bu sırada köprüden geçen otomobildeki 4 kişilik ailenin köy halkı tarafından kurtarıldığını kaydetti. Beydilli köyünün ulaşımını sağlayan köprünün de çöktüğünü belirten Özdel, ayrıca Sütçüler ilçesindeki bir alabalık tesisinde 50 bin alabalığın telef olduğunu bildirdi. Özdel, sel nedeniyle can kaybı bulunmadığını, sadece maddi hasar oluştuğunu aktardı. Bazı yollarda yağışın etkisiyle bozulmalar olduğunu belirten Kaymakam Özdel, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin, ilçede inceleme yapacaklarını açıkladı.