-Antalya'da 3 kişinin cesedine ulaşıldı ANTALYA (A.A) - 11.10.2011 - Antalya Valiliği, sel felaketinin etkili olduğu Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinde yapılan arama çalışmaları sonucu 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Antalya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, sel felaketinin etkili olduğu Haskızılören köyünde kaybolan 6 kişinin aranmasına gönüllülerle beraber Afyonkarahisar ve Konya'dan gelen 30 kişilik arama-kurtarma ekibi, 40 kişilik orman işçisi ile birlikte yaklaşık 100 kişinin katıldığı kaydedildi. Arama çalışmaları neticesinde 3 kişinin cesetlerine ulaşıldığının belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi: ''Gebiz bölgesinde Hasan Bulut ile Fatma Kutlu'nun cesetleri ile Hacıosmanlı köyü Ermedin mevkisinde kimliği henüz tespit edilemeyen 80 yaşlarında bir erkek cesedine ulaşılmıştır. Özel İdare ve diğer kurumlardan 40 iş makinesi bölgede çalışmaktadır. Her türlü acil, insani yardım bölgeye intikal etmiştir.''