Antalya'da 2B rayiç bedeli protestosu

Antalya'da, belirlenen rayiç bedelleri yüksek buldukları için defterdarlık önünde toplanan 2B hak sahipleri, vergi dairesine zorla girmeye çalıştı. Kapıları kırmaya çalışan kalabalığa polis müdahale etti.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan rayiç bedellerinin yüksek olduğu gerekçesiyle eylem yapan 2B hak sahipleri, Antalya Defterdarlığı önünde toplandı.

Saat 09.30 sıralarında basın açıklaması yapmak üzere toplanan yaklaşık 300 kişi, Antalya Vergi Dairesi’nin bulunduğu binaya girmek istedi. Görevlilerin içeri girmelerine izin vermediği eylemciler, kapıları kırmak için zorladı. Bina içinde ve dışında geniş güvenlik önlemi alan polis, eylemcileri binadan uzaklaştırdı.

Olayın polise bildirilmesi üzerine polis bina içine giren bir grubu dışarıya çıkararak, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bina dışında oturma eylemi yapan vatandaşlar arasında bir kadın fenalık geçirdi. Vatandaşlar, eylemi yetkililer ile görüşünceye kadar sürdüreceklerini ifade etti.