Antalya'da 29 Ekim coşkusu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Meydanda kent sakinlerinin bayramını kutlayan Vali Münir Karaloğlu, \"Yaşasın millet, yaşasın cumhuriyet\" dedi.

Antalya Valiliği\'nin Cumhuriyet Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü kutlamaları; valilik makamında Vali Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse ve Kemal Çelik, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Garnizon Komutanı Tuncay Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\'in katılımıyla tebriklerin kabulü ile başladı. Cumhuriyet Caddesi\'nde devam edilen kutlama töreninde ilk olarak Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı Polat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Türel halkın bayramını kutladı. Katılımın yoğun olduğu, herkesin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı Cumhuriyet Caddesi\'ndeki kutlamalarda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterisi sundu.

\'İLELEBET YAŞASIN\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajının okunduğu kutlamalarda, Vali Münir Karaloğlu hitap etti. Karaloğlu, \"Başta cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşı\'mızın muzaffer başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bugün 29 Ekim. Bundan tam 95 yıl önce, bugün cumhuriyet kuruldu. Kutlu olsun, daim olsun. İlelebet yaşasın\" diye konuştu.

Cumhuriyetin; herkesi bir araya getiren, tarihin en önemli kararı olduğuna vurgu yapan Karaloğlu, \"95 yıl önce bu topraklarda yaşayanların, hep birlikte verdikleri bir ve beraber yaşama kararıdır. Bu topraklarda yaşayan herkesin altına imza attığı birlikte yaşama projesi, bir millet sözleşmesidir. Elbette, bizim için cumhuriyet, sadece kuru bir sözleşmeden ibaret değildir. Bizim için cumhuriyet, binlerce yıllık köklü kültür ve medeniyet birikimimizden ilhamla binlerce yıllık tecrübeden hareketle kurulmuş muazzam bir çatıdır\" dedi.

\'CUMHURİYETİN HARCINDA MİLLETİN KANI VAR\'

Bu çatının binlerce yıllık birikim, tecrübe ve töre üzerinde yükseldiğini kaydeden Karaloğlu, \"Cumhuriyetin harcında genç mühendisler, öğretmenler, doktorlar, hemşireler, ebeler, genç hukukçular, kaymakamlar, memurlar, madenciler, işçilerin emeği var; alın teri var. Bir de cumhuriyetin harcında bu milletin kanı var, canları var, cesareti var, hürriyet aşkı var. Bağımsızlığını kaybetmektense canını vermeyi göze alan, yardan, serden geçen ama vatan toprağından asla vazgeçmeyen; Malazgirt\'ten 15 Temmuz\'a yüz binlerce kahramanın Mehmetlerin, Mehmetçiğimizin kanı var\" diye konuştu.

\'BU TOPRAKLARDAKİ SON ŞAHESER\'

Bugün 95\'inci yıl dönümü kutlanan cumhuriyetin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın belirttiği gibi \'Bu topraklardaki son şaheser\' olduğunu kaydeden Karaloğlu, \"Hamdolsun, ülkemizde her bir vatandaşımız cumhuriyeti canından aziz bilmektedir. Alın teriyle gözyaşıyla şühedamızın kanıyla vücuda getirdiğimiz bu esere sahip çıkma azmi ve bilinci içerisindeyiz. Milletin bu duruşu çok testten geçmiştir. Ekonomik krizler, terör, ambargo, kültür emperyalizmi son olarak da 15 Temmuz işgal girişiminde millet bağımsız cumhuriyet için anadan, yardan, serden, canından geçmiştir. Cumhuriyete yönelen saldırıları bir bir püskürtmüştür\" dedi.

\'YAŞASIN MİLLET, YAŞASIN CUMHURİYET\'

Cumhuriyetin \'millet sözleşmesi\' olduğunu aktaran Vali Karaloğlu, \"95 yıl önce imzaladığımız bu sözün arkasındayız. Sözümüzden dönmeyeceğiz, kararımız karardır. Yurdun her köşesinde her ırktan, her dilden, her mezhepten, her meşrepten, her yaştan ve her mertebeden bu medeniyetin ve cumhuriyetin evlatları olarak 95 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ve arkadaşlarının verdiği kararda kararlıyız. Bugün, burada, Antalya\'da sonuna kadar bu kararın arkasında olduğumuzu söylemek için bir aradayız. Yaşasın millet, yaşasın cumhuriyet\" diye konuştu.

GEÇİT TÖRENİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü halk oyunları ekibinin gösterilerinde, Türklerin tarihinde 16 devlet bayrağı ve Türk bayrağı gösterisi büyük beğeni topladı. Gösterinin sonunda açılan Türk bayrağı öğrenci tarafından öpüldükten sonra Vali Karaloğlu\'na teslim edildi. Karaloğlu da öğrenciden bayrağı öperek, teslim aldı. Tören; askeri kıta, okullar, sivil toplum örgütlerinin resmi geçit töreniyle sona erdi.



