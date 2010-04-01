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Antalya'da 2 kız öğrenci 4 gündür kayıp

Antalya'da bir ilköğretim okulunda okuyan 13 ve 14 yaşlarında iki kız öğrencinin 4 gündür kayıp olduğu bildirildi.

01 Nisan 2010 03:00

T24 - Uşak'ta 9 günün ardından dün (31 Mart 2010) cesedi bulunana 10 yaşındaki Umut'un Bulut'un ardından bugün (1 Nisan 2010) de Antalya'da bir ilköğretim okulunda okuyan 13 ve 14 yaşlarında iki kız öğrencinin 4 gündür kayıp olduğu bildirildi.


10 yaşındaki Umut'un 9 gün sonra cesedi bulundu


Necati ve Fatma Dölen İlköğretim Okulu öğrencileri 13 yaşındaki Havvanur Cingiz ile 14 yaşındaki Tansu Üçeş'ten 4 gündür haber alınamıyor. Çocukların Pazartesi günü okula gittikleri ve okuldan kaçtıkları ya da kaçırıldıkları iddia edildi.


Öğrencilerin aileleri, Şarampol Polis Merkezi'ne giderek kayıp müracaatında bulundu. Aileler, çocukların kaçırılmış olabileceğini öne sürdü. Olayla ilgili olarak Çocuk Şube Müdürlüğü polisleri, kayıp çocukların sınıf arkadaşlarının ifadelerine başvurdu. İfadelerde, çocukların kaçırılmış olabileceğine ilişkin bir bilgi bulunmadığı öğrenildi.


Öte yandan, kayıp iki çocuğun okul arkadaşlarından birinin annesinin, kayıp çocukların ailelerine giderek, kızının evden kendinden habersiz yaklaşık 600 euro para aldığını ve bu parayı kayıp kızlarla birlikte harcadığını iddia ettiği belirtildi.


Kayıp öğrencilerin bu iddia üzerine okuldan kaçtıkları öne sürüldü. Polis, kızları bulmak için çalışma başlattı.

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