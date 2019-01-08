T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da 2 ilçede eğitime kar engeli (2)

ELMALI'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Antalya'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu merkezde 10 santim, çevre mahallelerde yer yer 20 santimi bulan kar kalınlığı ve şiddetli buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonr

08 Ocak 2019 15:10

ELMALI\'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Antalya\'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu merkezde 10 santim, çevre mahallelerde yer yer 20 santimi bulan kar kalınlığı ve şiddetli buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime ara verilmesini kararlaştırdı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün öğleden sonra ve yarın tam gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ELMALI OKULLAR TATİL EDİLDİ Antalya ElmalıHıfzıssıhha KuruluAyrıcaMehmet AKINELMALI Antalya DHA FOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24