Antalya'da 19 Mayıs kutlandı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- 19 MAYIS Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya\'da Cumhuriyet Meydanı\'ndaki çelenk sunma törenin ardından öğrencilerin kortej yürüyüşü ve Antalya Spor Salonu\'ndaki etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı\'nda Atatürk Anıtı\'na çelenk sunmayla başlayan törene CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Böcek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

MUSTAFA KEMAL\'İN ASKERLERİYİZ SLOGANI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü\'nün çelenginin ardından aralarında CHP, İYİ Parti, Eğitim İş, Atatürkçü Düşünce Derneği, DİSK, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve çok sayıda meslek odası ile sivil toplum örgütü adına çelenkler Atatürk Anıtı\'na sunuldu. Öğrencilerin Türk bayrakları taşıdığı Cumhuriyet Meydanı\'ndaki törende CHP\'liler \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' sloganı attı.

BİR ÖĞRENCİ BAYILDI

Hava sıcaklığının 30 derece kaydedildiği Antalya\'da nem oranı ise yüzde 60\'a ulaştı. Sıcak hava ve bunaltıcı nem, Cumhuriyet Meydanı\'ndaki tören sırasında bir erkek öğrencinin baygınlık geçirmesine neden oldu. Fenalaşan öğrenci, arkadaşları tarafından yere yatırıldı. Törene katılan öğrencinin annesi de panik yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Ambulansa alınan öğrenciye sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

\'19 MAYIS GELECEK DEMEK\'

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından bir lise öğrencisi şiir okudu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ise şunları söyledi:

\"Bugün Mustafa Kemal\'in Samsun\'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu\'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99\'uncu yıl dönümü. O gün Samsun\'da vatanperver insanları selamlayan Mustafa Kemal Atatürk\'ün taşıdığı duygularla sizleri selamlıyorum. Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs. 19 Mayıs sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'nin de çağdaş değerle, milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. 19 Mayıs gençlik, gelecek demektir.\"

ÖĞRENCİLERDEN KORTEJ

Mehter takımının da gösteriler sunduğu meydandaki törenin ardından ise öğrencilerden oluşan kortej, Antalya Spor Salonu\'na kadar yürüdü. Spor salonu önü ve bahçesindeki etkinliklere ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, çok sayıda kamu kurum ve kuruluş temsilcisi ile öğrenciler katıldı. Buradaki etkinliklerde öğrencilerin sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetleri izlendi. Vali Karaloğlu ve Başkan Türel, masa tenisi de oynadı.



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