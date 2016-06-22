T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya'da 1 tonluk balina yavrusu sahile vurdu

Ölüsü karaya vuran gagalı balinanın kemikleri deniz biyolojisi müzesinde sergilenecek

22 Haziran 2016 19:02

Antalya'da 1 tonluk yavru balinanın ölüsü sahile vurdu. Gagalı balina türündeki yavrunun kemikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi'nde sergilenecek.

DHA'da yer alan habere göre, dün özel bir alana gömülen dev balinanın ölüsü, 2 yıl toprak altında kalacak. Okyanusların 1000 metre derinliklerinde avlanan ve davranışları hakkında çok az bilgi sahibi olunan gagalı balinanın ölüsü, dün Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde Yakacık sahiline vurdu. 

5 metre boyunda 1 ton ağırlığındaki dev balinayı sahilde görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi Birim Sorumlusu Elif Özgür Özbek ve ekibinin yaptığı ön incelemede sahile ölüsü vuran balinanın Akdeniz'de ender görünen gagalı balina olduğu belirlendi.


Sahilden vinç yardımıyla alınan balina 4 saatlik yolculuğun ardından Antalya'nın merkez ilçelerinden Kepez'de özel olarak hazırlanan gömü yerine getirildi. Müze yetkilileri dokuları ileri derecede bozulan ve çürüyen balinanın kemiklerini, ileride sergilemek için hazırlanan yere gömdü. Dev balina müzede sergilenmeden önce büyük yağ dokularının çözülmesi için 2 yıl toprak altında kalacak. 2 yılın ardından yeniden açılacak gömü yerinden toplanacak kemikler çeşitli işlemlerin ardından müzede sergilenecek.
 

ETİKETLER

Balina yavrusuAntalyadeniz biyolojisi müzesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24