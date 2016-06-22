Antalya'da 1 tonluk balina yavrusu sahile vurdu

Antalya'da 1 tonluk yavru balinanın ölüsü sahile vurdu. Gagalı balina türündeki yavrunun kemikleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi'nde sergilenecek.

DHA'da yer alan habere göre, dün özel bir alana gömülen dev balinanın ölüsü, 2 yıl toprak altında kalacak. Okyanusların 1000 metre derinliklerinde avlanan ve davranışları hakkında çok az bilgi sahibi olunan gagalı balinanın ölüsü, dün Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde Yakacık sahiline vurdu.

5 metre boyunda 1 ton ağırlığındaki dev balinayı sahilde görenler, durumu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi Birim Sorumlusu Elif Özgür Özbek ve ekibinin yaptığı ön incelemede sahile ölüsü vuran balinanın Akdeniz'de ender görünen gagalı balina olduğu belirlendi.



Sahilden vinç yardımıyla alınan balina 4 saatlik yolculuğun ardından Antalya'nın merkez ilçelerinden Kepez'de özel olarak hazırlanan gömü yerine getirildi. Müze yetkilileri dokuları ileri derecede bozulan ve çürüyen balinanın kemiklerini, ileride sergilemek için hazırlanan yere gömdü. Dev balina müzede sergilenmeden önce büyük yağ dokularının çözülmesi için 2 yıl toprak altında kalacak. 2 yılın ardından yeniden açılacak gömü yerinden toplanacak kemikler çeşitli işlemlerin ardından müzede sergilenecek.

