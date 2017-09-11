Antalya Zulüm Stadyumu: Galatasaray taraftar grubu 'UltrAslan'dan 'boykot' çağrısı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 4'üncü haftasında Antalya deplasmanında oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılı taraftarlara ayrılan kafesli bölmeye tepki gösteren 'UltrAslan' grubu, Galatasaraylı taraftarları Opet'i boykot etmeye çağırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlara yapılan bu durumun 'çağ dışı' ve 'insanlık dışı' olarak yorumlandığı bir metin yayımlayan UltrAslan grubu, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün sahiplerinden olduğu Opet için boykot çağrısında bulundu.

UltrAslan taraftar grubunun resmi Twitter hesabı üzerinden yayımlanan "Antalya Zulüm Stadyumu" başlıklı metin şöyle:

"Antalya Zulüm Stadyumu

Spor Kamuoyuna ve Galatasaraylılara;

Bu yazıyı bugün Antalya’da Galatasaray taraftarıuna çektirilen zulümün unutulmaması ve unutturulmaması adına yazma gereği duyuyoruz.

Ülkemizde modern statlar bir biri ardına inşa edilirken Antalya’da da inşa edilmiştir, yalnız Antalyaspor yönetiminin bu sezona özel ÇAĞ DIŞI olarak tasarlattığı rakip tribün diye lanse edilen KAFESLERİ kınıyoruz.

Nefes almakta bile zorlanılan bir alanı yani kafesleri rakip tribün diye sounmak İNSANLIK DIŞI bir zihniyetin ürünüdür.

Maç öncesi girişte taraftara gösterilen ÇAĞ DIŞI muameleyle adeta zulüm eden Antalyaspor bu muameleyi unutmamalıdır.

Büyük Galatasaray Taraftarı tüm bunların bedelini bu olayların baş aktörü olan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün sahiplerinden olduğu OPET’İ boykot ederek ödetecektir."