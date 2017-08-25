'Antalya Yüzüyor' sloganıyla düzenlenen yüzme yarışı, pazar günü yapılacak

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYASPOR Kulübü Derneği tarafından Muratpaşa Belediyesi işbirliğiyle \'Antalya Yüzüyor\' sloganıyla düzenlenen Antalyaspor Yaz Kupası Haluk Yelten Açık Su Yüzme Yarışı, pazar günü yapılacak.

Dünyaca ünlü doğa harikası falezlere paralel hazırlanan parkurda 27 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Antalyaspor Yaz Kupası Haluk Yelten Açık Su Yüzme Yarışı\'nda sporcular 3 farklı parkurdan yarışa başlayacak. Yarış Muratpaşa Belediyesi Erdal İnönü Parkı Plajı\'nda sona erecek. 3 bin 500 metre yarışı Mermerli Plajı\'nda saat 07.30\'da, 1500 metre yarışı Muratpaşa Belediyesi Engelsiz Kafa Plajı\'nda saat 08.00\'da başlayacak. Yarışlara toplam 400 kişi katılacak.

Yüzme veya sutopu lisanslı sporcuların katılacağı yarışlarda doktor raporuyla kayıt ofisine başvuru yapan vatandaşlar da 500 metre uzunluğundaki parkurda mücadele edecek. Kayıt işlemlerinin devam ettiği halk yarışı ise 09.30\'da başlayacak.

Yarış sonunda Erdal İnönü Parkı\'nda düzenlenecek ödül töreninde genel klasmanda ilk üç sırada yer alan sporculara kupa, yaş gruplarına giren sporculara madalya ve bütün katılımcılara anı madalyası verilecek.

FOTORAF (ARŞİV)