-ANTALYA YAT LİMANINDAKİ TEKNEDE YANGIN ANTALYA (A.A) - 03.08.2010 - Antalya'da Kaleiçi Yat Limanı'nda bir teknede yangın çıktı. Gece turdan dönen Regatta adlı teknenin akü bölümünde, Kaleiçi Yat Limanı'na demir attıktan yaklaşık yarım saat sonra çıkan yangını personel söndürmeye çalışırken deniz polisinden de yardım istendi. Deniz polisi, mutfaktaki tüpleri tahliye etti. Daha sonra bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 3 araçla yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yangın, çevredeki teknelere sıçramadan söndürüldü. Yangın söndürme çalışmasına katılan bir başka teknenin personeli Burhan Kaptan, yaptığı açıklamada, ''İtfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların zamanında müdahalesiyle büyük bir facia önlendi. Yangın, diğer yat ve teknelere sıçrayabilirdi'' dedi. Polis, tekne çalışanlarının ifadesine başvurdu.