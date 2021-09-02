Antalya'ya 5 milyon yabancı turist geldi

Antalya'ya yılın ilk 8 ayında 5 milyon yabancı turist geldi. Gelen turistlerin 1.7 milyonunu Rus turistler oluşturdu.

Antalya'ya 1 Ocak-30 Ağustos aralığında 28 bin 71 uçakla 4 milyon 978 bin 36 turistin geldiği belirtildi.

Aşılama oranında Türkiye’de ilk 10 şehir arasında yer alan Antalya’ya, 01 Ocak-30 Ağustos tarihleri arasında toplamda (iç ve dış hatlar toplamı) 6 milyon 415 bin 659 kişi geldi. Gelen yolcuların 4 milyon 978 bin 36’sı 28 bin 71 uçakla dış hatlar terminaline, 1 milyon 437 bin 623’ü de 10 bin 36 uçakla iç hatlar terminaline giriş yaptı.

Rusya ilk sırada

Gelen turistlerden ise ilk sırayı 1 milyon 766 bin 998 yolcuyla Rusya, ikinci sırayı 859 bin 157 yolcuyla Ukrayna, üçüncü sırayı da 835 bin 993 yolcuyla Almanya oluşturdu.

İlk üç sırayı, Polonya 265 bin 889, Kazakistan 140 bin 10, Romanya 122 bin 842, Belarus 101 bin 769, Moldova 94 bin 484, Sırbistan 83 bin 414, İsviçre 77 bin 616 yolcuyla takip etti.

Fraport TAV Antalya Havalimanı verilerine göre, 1-30 Ağustos tarihleri arasında iç hatlara bin 929, dış hatlara 9 bin 489 olmak üzere toplam 11 bin 418 uçak iniş yaptı. İç hatlara 301 bin 808, dış hatlar terminaline ise 1 milyon 750 bin 344 yolcu olmak üzere toplam 2 milyon 52 bin 152 yolcu kente giriş yaptı.