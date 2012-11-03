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Spor

Antalya ve Samsun'daki spor stadyumları ihaleye çıkıyor

Antalya'daki stadyum projesinde, stadyumun dış görüntüsü itibariyle renk başta olmak üzere portakalı anımsatılacağı belirtildi

03 Kasım 2012 14:15

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yaptığı protokoller kapsamında Antalya ve Samsun'a yapılacak stadyumların ihale tarihlerinin belli olduğunu duyurdu. Söz konusu inşa edilecek 33 bin seyirci kapasiteli stadyumları için 3-6 Aralık için ihaleye çıkacağı duyuruldu.

Samsun'da 334 dönüm arazi üzerine inşa edilecek stadyumun ihale tarihi 3 Aralık olarak belirlendiği açıklandı. Stadyumun girişinde ise 7 bin 500 seyirci kapasiteli  Karadeniz Bölgesi'nin en büyük spor salonu yer alacağı ifade edildi. Spor salonunun kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığı belirtildi.

Stadyumun dış görünümünün Kurtuluş Savaşı'nı hatırlatan ögeler içereceği belirtildi.  Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla kurtuluş yolunun açılması dolayısıyla kente yapılacak stadyuma özellikle kırmızı ve beyaz renkler işleneceği ifade edildi.


Antalya'daki stadyum portakalı anımsatacak


Toplam 136 dönüm araziye inşa edilecek 33 bin seyirci kapasiteli Antalya'daki stadyum için de 6 Aralık'ta ihale gerçekleştirileceği açıklandı.

Stadyumun yanına ise, 10 bin seyirci kapasiteli spor salonu ve 3 bin seyirci kapasiteli yüzme havuzu yapılacağı belirtildi.

Antalya'nın sembolleri arasında yer alan turunçgillerin, stadyum projesinde de kullanılacağı ve stadyumun dış görüntüsü itibariyle renk başta olmak üzere portakalı anımsatılacağı bildirildi.

 

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