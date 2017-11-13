Antalya ve Muğla için çok kuvvetli yağış uyarısı

ANTALYA, (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla çevrelerinde öğleden sonra çok kuvvetli yağış beklendiğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışın, saat 18.00 sıralarında etkisini artırarak il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı belirtildi. Antalya\'da metrekareye 21 ila 75 kilogram yağış beklendiği kaydedildi.

Muğla çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların ise öğle saatlerinden sonra artarak il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmasının tahmin edildiği vurgulandı. Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, hortum riski gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.