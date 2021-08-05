Antalya’nın Manavgat ilçesi 9 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Manavgat’ta gençler, yangından etkilenmeyen Sorgun ormanlarını korumak için ‘kıvılcım nöbeti’ tutuyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ise günlerdir ormanlarda nöbet tutan köylülerin dikkati sayesinde başlayan yangın büyümeden söndürüldü.

Antalya'nın günlerdir yangınlarla boğuşan Manavgat ilçesinde Sorgun Mahallesi Muhtarı İbrahim Ethem Şeker’in öncülüğünde bir araya gelen Manavgatlı gençler, Sorgun ormanlarında nöbet tutmaya başladı. Gençlerin arasında, tatil için ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirler de var. Nöbet tutan gençler adına konuşan Oğuzhan Akpulat, “Sabaha kadar nöbet bekliyoruz. Tabii ki kolluk kuvvetlerinin, itfaiyenin, belediyenin, muhtarın herkesin haberi var. Onlar doğrultusunda buradayız. Kolluk kuvvetleri orman içerisinde devriye atıyor. Bizler ise orman dışarısında bulunuyoruz" dedi.

Akşam 18.00'den sabah 07.00'ye kadar nöbetteler

Olası bir yangına müdahale etmek için hazır bekleyen gençlerden Akpulat, akşam saat 18.00 ile sabah 07.00 arası nöbette olduklarını belirterek, "Sayımız bazen 100 oluyor bazen 30 oluyor. Bazen 5 oluyor bazen ise 150. Her yüz metrede bir, beşer onar bidon sularımız var. Arabalarda yangın söndürücü tüplerimiz var. Zaten bu ilk müdahale için geri kalan müdahaleyi itfaiye yapması gerekiyor ama buradaki en büyük sıkıntımız, bir itfaiye aracının burada hazır kıta beklememesi" diye konuştu.

"Turistler ormanda ATV ile dolanıyor"

Yasak olmasına karşın ormana giriş- çıkışların devam ettiğini dile getiren Akpulat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası asıl gündüz önemli çünkü gündüz poyraz ve sıcak var ve gündüz burası bomboş. Ormana giriş yasağı olmasına rağmen hâlâ tur arabaları, vatandaşlar ve turistlere açık. Eğer bir yasak var ise herkese yasak olmalı. Turistler ATV ile dolanıyorlar, buna çok dikkat edilmeli. Burası yanarsa oteller yanar. Oteller yanarsa turizm biter. Bazı oteller, güvenliklerini bulundukları bölgede tutuyorlar ama ne kadar tutuyorlar tabi ki bu bilinmiyor. İşini ciddiye alan oteller var ama aksine işini ciddiye almayan oteller de var."

Alman Vanessa Weber: Kaderin cilvesi bizi de vurdu

Uzun zaman önce Manavgat’a yerleştiğini belirten Alman vatandaşı Vanessa Weber de Sorgun ormanlarında nöbette. Weber, duygularını şu cümlelerle aktardı. “Ben uzun zaman önce buraya yerleştim. Bütün bu yangın felaketi, kaderin cilvesi bizi de vurdu. Elbette ben de felaketten etkilenen bu bulunduğum yeri ve kendime kurduğum dünyamı korumak için var gücümle çaba gösteriyorum."

"Tatilimin sonuna kadar nöbetteyim"

Manavgat’a tatil için gelen Ege Üniversitesi öğrencisi Gamze Nur Özkan da “Olası bir sabotaja karşı yangını önlemek amacıyla arkadaşlarımızla birlikte nöbet tutuyoruz. Tatile gelmiştim ve tatilimin sonuna kadar da sabaha kadar burada arkadaşlarımla nöbet tutacağız" dedi.

"Manisa'da köylülerin nöbeti sayesinde yangın büyümeden söndürüldü"

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Soğukyurt Mahallesi'nde günlerdir ormanlarda nöbet tutan köylülerin dikkati sayesinde orman yangını büyümeden söndürüldü. 4 gündür nöbette olan mahalle sakinleri su tankerleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme ekiplerinin de gelmesiyle yangını kısa sürede söndürdü. Yaklaşık 1 dekar çamlık alan yandı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yangın ekibine destek verirken, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da alanda incelemelerde bulundu.

"Çok büyük bir tehlikeyi bertaraf ettik"

Yangını ilk gören ve müdahalede bulunan Selahattin Acar, "Duman çıktığını gördüm, hemen bağırarak komşulara haber verdim. Su tankerimi açarak müdahale ettim" dedi. Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise "Çok büyük bir tehlikeyi erken farkına vararak bertaraf etmiş olduk. Uyarılarımız sonuç verdi. Köylülerimiz tankerleri dolu, taralları dolu vaziyette beklediler. Erken gördükleri dumana anında müdahale ettiler. Sonra da itfaiye, orman ve belediye ekiplerimiz müdahale ederek, yangını söndürdüler. Orman yangını 50 metre ilerlemeden söndürüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. (ANKA- İHA)