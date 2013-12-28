Antalya Körfezi'nde 6.0 büyüklüğünde deprem

Antalya'da saat 17.23'de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya ve çevresinde hissedilen depremin merkez üssünün Antalya körfez olduğu belirtildi.

İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti: "Verilen değer 5.9. Merkez Serik görünüyor. Derinlik 51 km. Oldukça derin bir rakam. Ama hasarın çok büyük olacağını düşünmüyorum. Artçıları 4.9 veya 5.0 büyüklüğünde artçı beklenebilir."

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD)'dan yapılan açıklamada Antalya'da saat 17.21'de merkez üssü Akdeniz Doğu Baseni olan 6,0 büyüklüğünde sarsıntı yaşandığı kaydedildi.

Antalya Valisi Öztürk: Ben de çok hissettim

Antalya Valisi Sabahattin Öztürk deprem sonrası şu sözleri kaydetti: "Ben de çok hissettim. Elimize ulaşan bir hasar bilgisi yok. Makam odada çalışıyordum, çok hissettim. 2. katta bu kadar hissettiysem yüksek apartmanlarda daha çok hissedilmiştir. Uzun sürdü, süre veremiyorum ama uzun sürdü. Antalya 2. derecede deprem bölgesi olarak belirlendi. Ancak eskiye dair binalarımızın gözden geçirilmesi lazım. Herkesin tedbirler alması gerekiyor."

Deprem sonrası ilk tepkiler

İTÜ Öğretim Üyesi Okan Tüysüz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti: "Verilen değer 5.9. Merkez Serik görünüyor. Derinlik 51 km. Oldukça derin bir rakam. Ama hasarın çok büyük olacağını düşünmüyorum. Artçıları 4.9 veya 5.0 büyüklüğünde artçı beklenebilir."

Deprem Uzmanı Ahmet Ercan şu sözleri kaydetti: Derin deprem bu. 43 km. Normalde 15-20 km'dir. Avrupa diliminin üzerinde gerçekleşti bu deprem. 6.1'lik deprem küçük bir deprem değil. 4 yıldır izliyoruz.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Şimşek deprem sonrası "Herhangi bir hasar bildirimi henüz yok. Ekiplerimiz hazırda bekliyor. 3-5 gün önce Ahmet Ercan hocamızın yazısı vardı sitesinde. İnşallah daha kötüsü olmaz. Önlemlerimiz alıyoruz." dedi.