Antalya Valisi: Milletimizin son ferdi şehit olana kadar mücadelemiz sürecek

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Büyük Taarruz’dan 15 Temmuz’a, Fırat Kalkanı’ndan Zeytin Dalı’na, Barış Pınarı’na ve Bahar Kalkanı’na şanlı tarihimiz boyunca asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Milletimizin son ferdi şehit olana kadar bu topraklardaki varlığımız, birliğimiz ve kutlu mücadelemiz sürecektir" dedi.



Antalya Valisi Münir Karaloğlu 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Çanakkale'nin, tarihe sığmayan bir destan olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a, Büyük Taarruz’dan 15 Temmuz’a, Fırat Kalkanı’ndan Zeytin Dalı’na, Barış Pınarı’na ve Bahar Kalkanı’na şanlı tarihimiz boyunca asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. Milletimizin son ferdi şehit olana kadar bu topraklardaki varlığımız, birliğimiz ve kutlu mücadelemiz sürecektir.



İnşallah, aynı Çanakkale’deki ruh ve şuurla, kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla omuz omuza verecek ve ecdadımızın emaneti olan aziz vatanımıza sahip çıkacağız. Şehit ecdadımızın aziz hatıralarını asla çiğnetmeyeceğiz. Aydınlık yarınlar için kenetlenip yılmadan çalışacağız.



Çanakkale Zaferi’nin 105. yılını kutlarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar için can veren Aziz Şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, Kahraman Gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" dedi.



