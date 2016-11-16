Antalya Valisi: Acun Ilıcalı'ya "Gel sana burayı veriyoruz" diyemeyiz

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye’de ilki düzenlenen Expo 2016 Antalya’nın 1121 dekarlık alanına Acun Ilıcalı’nın talip olduğu yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Acun’a ’Gel sana burayı veriyoruz diyemeyiz’, kimse diyemez onu. Bir ihale süreci olacaktır, şartnamesi ortaya çıkacaktır" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Karaloğlu, Expo 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri Fırat Işık ile birlikte, 23 Nisan’da açılışı yapılan ve 30 Ekim’de 6 aylık uluslararası boyutu tamamlanan Expo 2016 Antalya’nın bundan sonraki sürecine ilişkin EXPO 2016 Antalya VIP Salonu’nda toplantı yaptı.

"EXPO'nun kapısına kilit vurmadık"

Expo 2016 Antalya yönetim kurulu başkan yardımcısı da olan Vali Karaloğlu, EXPO’nun resmi, uluslararası organizasyon kısmının 30 Ekim itibariyle tamamlandığını, ama EXPO’nun kapısına kilit vurmadıklarını söyledi. Expo gelen ziyaretçilere nasıl hizmet ettiyse, bugünden sonrada hiç kapanmadan bu alanın Antalya ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğini belirten Vali Karaloğlu, "Bunun altını çizerek hem Antalya hem Türkiye kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Burası kapanmadı, kapısına kilit vurulmadı, burası açık ve hiçbir zaman da kapatılmayacak" dedi.

Türkiye'nin ilk tecrübesi oldu

Türkiye’de Expo’yu yapabilecek tarihi, kültürü, altyapısı, potansiyeliyle en önemli şehirlerden birinin Antalya olduğu ve iki doğrunun buluştuğunu anlatan Vali Karaloğlu, "Bu bir ilkti, Türkiye büyük Expo’yu almak için de çok büyük mücadele verdi ama olmadı. Expo 2016 Antalya Türkiye’nin ilk tecrübesiydi, ilklerin şehri Antalya’da olması da Antalyalılar olarak bizleri gururlandırdı, mutlu etti. İyisiyle, kötüsüyle 23 Nisan’da başlayan resmi süreç 30 Ekim’deki kapanış töreniyle tamamlandı" dedi.

4 milyon 700 bin ziyaretçi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in "Bu sene pişmiş tavuğun başına gelmeyen Expo’nun başına geldi" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Vali Karaloğlu, "Turizm sezonunun çok iyi geçmemiş olmasından kaynaklanan bir serzenişti. ’Hedefimiz 8 milyon’ diye belirtilmişti ama bugün 4 milyon 700 bin ziyaretçi ve üçte biri çocuk. Teması ’Çiçek ve Çocuk’, sloganı ’Gelecek İçin Yeşil Bir Dünya’ olan Expo’yu üçte biri çocuklardan oluşan 4 milyon 700 bin kişi ziyaret etti. Kenti ziyaret eden yabancı turist sayısındaki düşüşe baktığımızda bu rakamın çok kötü olmadığını da söyleyebiliriz" dedi.

Antalya'nın Central Parkı olacak

Gerçekten çok muhteşem bir alan ortaya çıkarıldığını belirten Vali Karaloğlu, "Bu alan artık kıyamete kadar bu kente, bu kentte yaşayan halka, Türkiye Cumhuriyeti’ne ülkenin turizmine hizmet etmeye devam edecek. Metropol şehirlere gidildiğinde Moskova, Newyork’ta central parklar vardır. Aslında bizim Expo alanımız Antalya’nın biraz central parkına dönüşüyor. Daha ağaçlarımız çok yeni, buna benzer parklar 5-10 yıl sonra kendini göstermeye başlar. 5 yıl sonra bu alanın çok daha muhteşem bir alana dönüştüğünü bütün Antalyalılar ve Türkiye görmüş olacak" dedi.

30 bine yakın etkinlik

Bu alanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Vali Karaloğlu, "Alanın içinde şu anda geriye kalan Türkiye’nin, belki Avrupa’nın en büyük kongre merkezi 5 bin koltuklu, bilim merkezi, müzelerimiz, ülkelerin bahçeleri bize emanet edildi ve devam edecek. Çocuklarla ilgili etkinlik ve sergi alanları var. Burası Antalya’nın çok önemli merkezlerinden biri olmaya devam edecek. Bu 6 aylık süre, 191 günde tiyatro, sahne şovları, sokak gösterileri, konser, çocuklara ve büyüklere yönelik etkinlikler olmak üzere toplamda 30 bine yakın etkinlik yapılmış. Sadece 150 konser olmuş 50’si yabancı sanatçı olmak üzere" dedi.

30 Haziran'a kadar ajans devam edecek

En önemli sorunun bundan sonraki sürecin ne olacağı olduğunu dile getiren Karaloğlu, "Expo 2016 Antalya Ajansı ve çalışanları halen devam ediyor ve 31 Aralık’a kadar devam edecek. 30 Haziran’a kadar da genel sekreterliğin tasfiye süreci olacak. Bu da 30 Haziran’a kadar hizmetlerin devam edeceği anlamına geliyor. Sonrası için yasa şunu söylüyor, ’Expo bitip ajans tasfiye edildiğinde alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilir.’ Ama bakanlığın burayı yürütmesi, yönetmesi çok mümkün değil, işi de değil. Bakanlığın da buranın geleceği ile ilgili ’kalalım, yönetelim’ gibi bir fikri yok. Son iki yönetim kurulu toplantısında da geleceğiyle ilgili tartışmalar yaptık. Buranın Antalya ve Türk turizminin faydasına en faydalı şekilde nasıl devam ederi konuşuyor, tartışıyoruz ve daha nihai karar verilmiş değil" diye konuştu.

"Acun'a 'Gel sana burayı veriyoruz' diyemeyiz"

1121 dekarlık Expo 2016 Antalya alanına Acun Ilıcalı’nın talip olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayan Vali Münir Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Acun’la ilgili bilgim yok ama somut olarak sayın bakanımızla görüşen gruplar olduğunu biliyoruz ama kim olduklarını bilmiyorum. Neticede kamu malıdır şeffaf, açık ihaleye çıkarılacaktır. Acun’a ’Gel sana burayı veriyoruz diyemeyiz’, kimse diyemez onu. Nihayetinde bir ihale süreci olacaktır, şartnamesi ortaya çıkacaktır, o şartname doğrultusunda teklifini veren, şartnamenin koşullarını yerine getiren burayı işletebilir"

Vali Karaloğlu, 6 aylık süredeki toplam gelirin de 20 milyon TL olduğunu açıkladı.