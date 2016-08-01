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Antalya Valisi: 20 akademisyen yanlışlıkla gözaltına alındı

Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde 750 kişinin açığa alındığını ve tutuklandığını söyledi

01 Ağustos 2016 11:34

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, darbe girişiminin ardından Akdeniz Üniversitesi’ne yapılan operasyonlarda 20 akademisyenin yanlışlıkla gözaltına alındığını ve özür dileyip serbest bıraktıklarını söyledi.

ValiMünir Karaloğlu, Antalya'da devam eden demokrasi nöbetinde yaptığı konuşmasında, "Devletin kurumlarına, kılcal damarlarına kadar sızmış FETÖ’cüleri temizliyoruz. 'Cadı avı var’ diyorlar. Biz cadı avı değil, hainleri ve canileri avlıyoruz avlamaya da devam edeceğiz” dedi. Vali Karaloğlu, operasyonlarda zaman zaman yanlışlıkların olduğunu belirterek, Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan operasyonda Fethullah Gülen cemaatiyle ilişkisi olmayan 20 akademisyenin yanlışlıkla gözaltına alındığını söyledi.

 

"Kurunun yanında yaş da yanıyor"

 

NTV'de yer alan habere göre Vali Karaloğlu, "Zaman zaman yanlış yaptığımız da oluyor." dediği konuşmasında, "Kurunun yanında yaşlarda yanıyor. Bunun farkındayız. Üniversitede operasyon yapıldı orada bazı hocalarımız bunlarla ilgisi olmamasına rağmen bizim yanlışımızla o listelerde yer aldılar. Biz yanlışı fark eder etmez özür dileyip hemen hatamızı düzelttik" ifadelerini kullandı.

"Bu hengame içinde bazen isim, bazen de olay benzerliği nedeniyle bazen bir hesap bir telefon gibi farklı uygulamalarla ilgisiz arkadaşları da aldığımız oluyor." diyerek sözlerine devam eden Karaoğlu, "Onlar da haklarını helal etsinler. Ne polisin ne de bizim bir kastımız yok." şeklinde konuştu. Karaloğlu konuşmasına, "Bunların farkına varır varmaz düzeltiyoruz. 20’ye yakın bir hocamızı bu nedenle serbest bıraktık. Son sayı gözaltına alınan tutuklanan açığa alınan bin 750 civarında” ifadeleriyle devam etti.

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