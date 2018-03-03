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Antalya Valiliği, 8 Mart'ta basın açıklamasını uygun gördü ama ‘güvenlik' gerekçesiyle izin vermedi

"Basın açıklaması yapmanız uygun görülmüştür fakat..."

03 Mart 2018 00:37

Kadın örgütlerinin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında yapmayı planladığı basın açıklaması Antalya Valiliği tarafından ‘uygun görüldü’ ancak güvenlik kaygıları ve ülkenin içinde bulunduğu ‘mevcut durum’ nedeniyle gerçekleştirilmesine izin verilmedi.

Antalya Kadın Platformu’nun 8 Mart dolayısıyla 3 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapmak için verdiği dilekçe 'güvenlik’ gerekçesiyle kabul edilmedi. Antalya Valiliği’nden Kadın Dayanışma Merkezi’ne gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“3 Mart Cumartesi günü saat 15.00’te, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapmanız uygun görülmüştür. Fakat gerek ülkemizin içinde bulunduğu mevcut durumun, gerek terör örgütlerinin saldırıları ülkemiz ve Antalya’da milli hassasiyetin en üst seviyeye ulaşmasına neden olduğu, bunun da terör örgütlerinin eylem arayışına girdiği yönünde değişik istihbari kaynaklardan bilgiler elde edilmiştir. Bu nedenle 3 Mart Cumartesi günü Saat 15.00 de, Cumhuriyet Meydanı’nda basın açıklaması yapmanıza izin verilmemiştir.”

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