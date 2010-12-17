-ANTALYA VALİ YARDIMCISI GÖZALTINDA KAYSERİ (A.A) - 17.12.2010 - Antalya Vali Yardımcısı Ali Yener Elçin, polis ekipleri tarafından Kayseri'de gözaltına alındı. Ankara Özel Yetkili Savcısının Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili yürütüğü soruşturma kapsamında, daha önce Kayseri'de vali yardımcısı olarak görev yapan ve halen Antalya Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ali Yener Elçin, bu sabah izinli olarak geldiği Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Halen Ankara'da tutuklu olan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık'la olan ilişkileri nedeniyle gözaltına alındığı öğrenilen Ali Yener Elçin işlemlerin ardından Ankara'ya götürüldü.