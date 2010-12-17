Antalya Vali Yardımcısı gözaltına alındı

T24- Antalya Vali Yardımcısı Ali Yener Elçin, Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili yürütüğü soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından Kayseri'de gözaltına alındı.



Ankara Özel Yetkili Savcısının Kayseri Şeker Fabrikası ile ilgili yürütüğü soruşturma kapsamında, daha önce Kayseri'de vali yardımcısı olarak görev yapan ve halen Antalya Vali Yardımcısı olarak görev yapan Ali Yener Elçin, bu sabah izinli olarak geldiği Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Halen Ankara'da tutuklu olan Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık'la olan ilişkileri nedeniyle gözaltına alındığı öğrenilen Ali Yener Elçin, işlemlerin ardından Ankara'ya götürüldü.



Bir hostes ve işadamı da gözaltında





Kayseri Şeker Fabrikalarında yolsuzluk yapıldığı iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Antalya Vali Yardımcısı ile bir hostes savcılığa sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cemil Tuğtekin'in talimatı üzerine Vali Yardımcısı Elçin, THY'de hosteslik yaptığı bildirilen A.D. ve işadamı M.B. de gözaltına alındı.

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Vali Yardımcısı Elçin Ankara'ya getirildi.

Vali yardımcısı ve birlikte hostes A.D. savcılığa sevk edilirken, işadamı M.B'nin halen Ankara Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde bulunduğu belirtildi.