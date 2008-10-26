Antalya uzatmada yıkıldı



Turkcell Süper Lig'de Antalyaspor, maçın başından sonuna kadar galip götürdüğü maçta, uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı.





Turkcell Süper Lig'de galibiyeti olmayan takımlardan Antalyaspor, Hacettepe'yi kendi saha ve seyircisi önünde 1-1 berabere kalarak galibiyet umutlarını ilerleyen haftalara bıraktı.



Ev sahibi Antalyaspor maça çok hızlı başladı ve golcü futbolcusu Serge Dijehoua'nın golüylü 1-0 öne geçti.



Maçın ilk yarısında her iki takımın ortaya koyduğu futbol, izleyicileri memnun etmedi. Ancak ev sahibi ekibinin ilk yarının son dakikalarında daha atak oynadığı ve birkaç kez gol pozisyonu yakaladığı görüldü. Antalyaspor'un ileri uç elemanları, bu fırsatları değerlendiremedi.



İkinci yarıda Hacettepe beraberlik golü için Antalyaspor kalesinde önemli ataklar bulsa da bunlarda başarılı olamadı.



Ev sahibi Antalyaspor da farkı artırma çabası sonuç vermedi.



Uzatma dakikalarında deplasman takımı Hacettepe Sandro'nun attığı golle beraberliği yakalamayı başardı ve maç bu skorla 1-1 sona erdi.



Bu sonuçla Antalyaspor puanını 2'ye çıkartırken, Hacettepe de 8 puana çıkmış oldu.



ANTALYASPOR: 1 - HACETTEPE: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: İlker Meral, İsmail Köse, M. Cem Hanoğlu

Antalyaspor: Ömer Çatkıç, Vahap Işık, Yalçın, Recep Yıldız, Şenolcan, Sedat Ağçay, Abdullah Çetin, Ertuğrul Arslan, Ali Zitouni, Korhan Öztürk, Serge

Hacettepe: Recep Biler (Dk. 32 Ulaş), Azmy, Admir Teli, Orhan Şam, Murat Kalkan, Sandro, Kadir Bekmezci, Tozo, Zoko, Gilman Lika, İbrahim Şahin

Goller: Dk. 3 Serge (Antalyaspor), Dk. 90 Sandro (Hacettepe)



MAÇTAN DAKİKALAR

Antalyaspor maça hızlı başladı. İlk dakikadan itibaren Hacettepe sahasına yerleşen kırmızı-beyazlı ekip, maçın henüz başında bulduğu golle rahatladı.



3. dakikada Antalyaspor'dan Korhan'ın sol taraftan kullandığı serbest atışta, topu arka kale direği dibine gönderdi. Yalçın'ın kafa şutunda top direkten döndü. Dönen topu Serge yine kafayla ağlara gönderdi: 1-0.



15. dakikada gelişen Hacettepe atağında Orhan'ın kale önüne ortasında Zoko topu kafayla Antalyaspor kalesine gönderdi. Köşeye giden topu kaleci Ömer eliyle kornere çeldi.



38. dakikada Antalyaspor, Sergey'in ayağından 15 saniye arayla iki kez mutlak gol pozisyonundan yararlanamadı. Bu dakikada Serge'nin sert şutunda top yan kale direğinin altına çarparak geri döndü. Pozisyonun devamında kale önüne bir kez daha ortalanan topa kaleci Ulaş ile birlikte Sergey yükseldi. Bu futbolcunun kafa şutunda top kaleci Ulaş'ı da geçti, ancak az farkla yandan auta çıktı.



45. dakikada Antalyaspor gole bir kez daha yaklaştı. Zitouni'nin kaleye giden sert şutunda top, Hacettepe oyuncularına çarparak kornere çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip, korner atışından yararlanamadı.



Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

