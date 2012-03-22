Antalya uzatmada turladı

T24 - Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde Medical Park Antalyaspor, Trabzonspor engelini 120 dakikanın ardından geçti. Musa Aydın'ın golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi takım, kupada çeyrek finale yükseldi.

Emrah Başsan'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 71'de Burak Yılmaz'ın golüne engel olamayınca normal süre 1-1 sona erdi. Birinci uzatmanın ilk dakikalarında Musa Aydın'ın golü Antalyaspor'a tura getirdi.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde Trabzonspor'un rakibine oranla daha istekli futbolu dikkat çekerken, 9. dakikada Olcan'ın serbest vuruşunda Ömer Çatkıç topu son anda kornere gönderdi.

Trabzonspor, rakip kalede bir kez daha etkili pozisyon buldu. Volkan'ın ortasında altı pas üzerinde Halil Altıntop'un kafasıyla dokunduğu top auta gitti.

Savunmada hata yapmak istemeyen iki takımın mücadelesinde, ev sahibi takım dakikalar 44'ü gösterirken skorda 1-0 öne geçti. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanan Emrah'ın ortasında, topa kimse dokunamadı. Meşin yuvarlak kaleci Onur'un sağından filelerle buluştu.

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarının ilk dakikalarında iki takım da tehlikeli pozisyonlar üretemezken, 70. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı.

Ali Turan, ceza alanı içerisinde Olcan'ı düşürdü ve karşılaşmanın hakemi Ali'ye sarı kart gösterirken, penaltı noktasını da işaret etti. Topun başına geçen Burak Yılmaz, skora eşitliği getirdi.

Skorun 1-1'e gelmesinin ardından Antalyaspor, 74. dakikada gole yaklaştı. Kullanılan serbest vuruşta, Ali Turan'ın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.

Trabzonspor rakip kalede ciddi pozisyonlar bulamazken, Antalyaspor Musa ile ikinci gole bir kez daha çok yaklaştı. Dakikalar 83'ü gösterirken Musa'nın sert şutunda kaleci Onur aynı güzellikte golü önledi ve topu kornere çeldi.

86. dakikada hakeme itirazlarını sürdüren Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kalan dakikaları tribünden izledi.

Kalan dakikalarda özellikle Trabzonspor, ciddi atak bulsa da skoru değiştirecek golü kaydedemedi ve normal süre 1-1 sonuçlandı.

Uzatmanın ilk saniyelerinde Antalyaspor golle buluştu. Mehmet Eren'in sol kanattan yaptığı ortada, uzak kale direğinde topla buluşan Musa'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluşturdu.

Golden sonra Trabzonspor baskısını oldukça artırdı. Oyunu kanatlara açarak gol arayan konuk takım, tehlikeli pozisyonlar bulmasına rağmen, fileleri havalandıramadı ve 120 dakikanın ardından Antalyaspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.