Antalya, Timsah'ı fena üzdü!

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın açılış maçında Bursaspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı.



Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın perdesinin açıldığı karşılaşmada Antalyaspor deplasmanda Bursaspor'u 3-2 yenmeyi başardı.



Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçilirken skoru değiştiren isim 45. dakikada attığı golle Bursasporlu Altidore oldu. İlk yarı 1-0'lık Bursaspor üstünlüğü ile tamamlandı.



Karşılaşmanın devre arasında tribünlerde istenmeyen görüntüler meydana geldi. Kapalı tribünde çıkan kavga kavga çevik kuvvetin müdahalesi ile kısa sürede sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısı ise nefesleri kesti. Mücadelenin 59. dakikasında Antalyaspor'da Uğur İnceman attığı golle skoru 1-1'e getiren isim oldu. Karşılaşmanın 65. dakikasında İskoç golcü Kenny Miller sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.



Bu golden sadece 2 dakika sonra Antalyaspor'un golcüsü Necati, attığı golle skoru yeniden eşitledi 2-2. Mücadelede son sözü Antalyaspor'un ilk golünü de atan Uğur İnceman söyledi. Yıldız oyuncu attığı golle skoru 3-2'ye getiren isim oldu.



Bu sonuçla M.P Antalyaspor yükselişini sürdürürken ev sahibi Bursaspor ise son haftalardaki kötü gidişine dur diyemedi.





BURSASPOR-ANTALYASPOR



STAT: Bursa Atatürk Stadı

SAAT: 20:00

HAKEM: Yunus Yıldırım

BURSASPOR: İvankov, Mustafa Keçeli, İbrahim, Serdar Aziz, Vederson, Ergiç, Svensson, Volkan Şen, Batalla, Alditore, Miller



TEKNİK DİREKTÖR: Ertuğrul Sağlam



M.P. ANTALYASPOR: Ömer, Erkan, Ali Turan, Deniz Barış, Yenal, İbrahim, Kerem, Uğur İnceman, Tita, Necati, Mehmet



TEKNİK DİREKTÖR: Mehmet Özdilek