Antalya Stadyumu'na sokulmayan madeni paralar Kızılay'a

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Emniyet Müdürlüğü, Antalya Stadyumu\'nda oynanan Antalyaspor-Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor-Fenerbahçe karşılaşmalarında güvenlik gerekçesiyle stadyuma alınmayan madeni 757 lira 5 kuruşun Kızılay\'a bağışlandığını açıkladı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, Antalya Stadyumu\'nda 2017-2018 sezonunda yapılacak futbol maçlarında alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili 2 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı\'nda, spor alanına sokulması yasak maddeler kapsamına madeni paraların da alındığı belirtildi.

Bu kapsamda stadyum turnike girişlerinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan üst aramalarında, seyircilerin üzerinden çıkan madeni paraların gönüllülük esasına göre, turnike girişlerine Kızılay tarafından konulan yardım toplama kutularına atılmasının sağlandığı kaydedildi. 2017-2018 sezonu boyunca yapılacak maçlar sırasında seyircilerin üst aramalarında bulunan madeni paraların yardım toplama kutularına atılmasının sağlandığının vurgulandığı açıklamada, şöyle denildi:

\"Antalya Stadyumu\'nda 4 Ekim tarihinde Antalyaspor- Kardemir Karabükspor ve 26 Ekim tarihinde Antalyaspor-Fenerbahçe arasında oynanan müsabakalar esnasında seyircilerin üst aramalarında bulunan madeni paraların yardım toplama kutularına atılması sağlanmıştır. Kızılay Antalya Şubesi görevlileri tarafından 6 Aralık 2017 tarihinde açılan yardım kutularından 757 lira 5 kuruş çıkmıştır. Bu para Kızılay Antalya Şubesi tarafından \'Dernek Gelirleri Alındı\' belgesi ile bağış olarak kayda geçirildi.\"

Açıklamada, ayrıca sezon boyunca oynanacak tüm maçlarda seyirciler tarafından yardım toplama kutularına atılarak, yapılan yardımların takibinin İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü personelince yapılacağı belirtildi.