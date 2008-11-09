Antalya 'Şifo'yla güzel





Antalyaspor, yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek yönetiminde üst üste ikinci galibiyetini sahasında Sivasspor'u 2-1 yenerek aldı.





Turkcell Süper Lig'de sezona kötü başlayan, ancak yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek ile ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek alan Antalyaspor, 10. haftada bu kez Sivasspo'u aynı skorla geçti.



Zirve yarışı yapan rakibi karşısında ikinci yarının büyük bölümünü 10 kişi oynayan kırmızı-beyazlılar, ligdeki ikinci 3 puanını almayı başardı.



Ev sahibi takımın etkili başladığı maçın ilk yarısında yüksek bir tempo vardı. Karşılıklı ataklarla geçen devreyi Antalyaspor 36. Djiehoua'nın attığı golle 1-0 önde geçti.



Atatürk Stadı'ndaki maçın ikinci yarısı ise gergin başladı. Konuk ekip 47'de Mehmet Yıldız'la eşitliği sağlarken, Antalyaspor'un golünü atan Djiehoua, 49. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Ev sahibi ekip buna karşın 70. dakikada kullanılan köşe atışında Orhan Ak'ın kafa golüyle tekrar öne geçti.



Kalan dakikalarda baika gol olmayınca Antalyaspor ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 8'e çıkardı.



Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta tek galibiyet çıkaran Sivasspor ise 18 puanda kaldı.



ANTALYASPOR: 2 - SİVASSPOR: 1

Stat: Atatürk

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mustafa Sönmez, Özgür Fatih Kalaycı

Antalyaspor: Ömer Çatkıç, Uğur Kavuk, Şenol, Vahap, Orhan Ak, Ertuğrul, Korhan, Ali Zitouni, Abdullah Çetin, Mustafa Özkan, Djiehoua

Sivasspor: Petkoviç, Abdurrahman, Hayrettin, Da Silva, Sedat, Sylla, Musa Aydın, Sezer, Tum, Mehmet Yıldız, İbrahim

Goller: Dk. 36 Djiehoua (Antalyaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın ilk tehlikeli atağı 7. dakikada Antalyaspor'dan geldi. Bu dakikada Mustafa Özkan'ın ceza sahası dışından vuruşu üstten auta gitti.



12. dakikada ev sahibi ekipten Uğur'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasındaki futbolculardan seken top, Mustafa Özkan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutu üstten dışarı çıktı.



15. dakikada Orhan Ak'ın ortaladığı topla ceza sahası dışında topla buluşan Sergei, topu bekletmen kaleye vurdu, ancak top kaleci Petkoviç'te kaldı.



17. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Ali Zitouni'nin sağ kanattan ortaladığı topa, arka kale direği yanında Abdullah, müsait pozisyonda kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.



22. dakikada, Sivasspor'dan Sezer'in verdiği pasla Abdurrahman sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşu az farkla direğin yanından auta çıktı.



30. dakikada Antalyaspor'dan Korhan'ın orta sahadan şık çalımlarla getirerek verdiği pasta, Mustafa Özkan'ın ceza sahası ön çizgisinden vurduğu top, üstten auta gitti.



36. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Bu dakikada konuk takımın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Sergei, topu kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak, kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.



42. dakikada Sivasspor'dan Mehmet Yıldız'ın sol kanattan ceza sahasına girerek yaptığı ortada, Vahap'ın ters vuruşunda kaleye giden topu kaleci Ömer kurtardı.



45. dakikada Sivasspor'da Sezer'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Musa Aydın'ın vuruşunda top ağlara gitti, ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

