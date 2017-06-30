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Spor

Antalya sıcağı Baghdatis'e 'pes' ettirdi

Dünya erkekler 15 numarası Baghdatis, 42 dereceyi bulan sıcaklığa dayanamayarak karşılaşmayı yarıda bıraktı

30 Haziran 2017 18:37

Kıbrıs Rum Kesimi sporcusu Marcos Baghdatis, 42 dereceyi bulan sıcaklıkta yaşadığı sıvı kaybı ve tansiyon düşmesi dolayısıyla ATP World Tour 250 kapsamındaki Antalya Open uluslararası erkekler tenis turnuvasındaki tekler yarı final maçını son sette bıraktı. Baghdatis'in rakibi Japon Yuichi Sugita, maçı hükmen kazanarak finale yükseldi. 

1-1 devam maçın üçüncü setinde Sugita 4-1 öndeyken Baghdatis, aşırı sıcak sonucu sıvı kaybı ve tansiyon düşüklüğü nedeniyle rahatsızlandı. Rakibinin müsabakayı yarıda bırakması sonucu Japon sporcu finale yükseldi.

Rakibinin topunu karşıladıktan sonra kendisini yere bırakan Baghdatis'e ilk müdahale maçın hakemi, turnuvanın süpervizörü tarafından buzlu havlularla yapıldı. Şemsiyelerle korumaya alınan Baghdatis'e sıvı takviyesinde bulunuldu. 

Turnuvadaki doktorlar tarafından müdahale edilen Baghdatis, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek konakladığı otele geçti.

Bu arada, maç sırasında yerde kalan Baghdatis'in yanına gelen Sugita, üzüntüsünü dile getirdi. (Ajansspor)

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