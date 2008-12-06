Antalya seriyi bozmadı

Turkcell Süper Ligi'n 14. haftasında Antalyaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi



Turkcell Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi.



Son 5 maçta sahadan mağlubiyetle ayrılmayan Antalyaspor, seyircisi önünde Eskişehirspor ile 0-0 berabere kalarak yenilmezlik serisini 6'ya çıkarttı.



Geçtiğimiz hafta 3-0 geriye düştükten sonra Denizlispor'u 4-3 mağlup etmeyi başaran Eskişehirspor karşısında maça iyi başlayan Antalyaspor, Straka ve Pacome ile etkili oldu, ancak kaleci Ivesa'yı geçmeyi başaramadı.



Konuk Eskişehirspor ise ilk yarıda duran toplarda etkili oldu. Poljack'ın serbest vuruşuyla gole yaklaşan kırmızı-siyahlılar, skoru değiştiremedi ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı ataklarla başlarken, iki takım da aradığı golü bulmak için daha fazla risk alarak ileri çıkmaya başladı.



İki takım da rakip kalede önemli pozisyonlar yakalamasına rağmen bu fırsatları değerlendiremedi ve karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.



ANTALYASPOR: 0 - ESKİŞEHİRSPOR: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Selçuk Dereli, Mustafa Sönmez, Muharrem Yılmaz

Antalyaspor: Ömer, Uğur, Vahap, Yalçın, Şenol, Ali Zitoni, Ertuğrul, Korhan, Abdullah, Sergey Pacome, Straka

Eskişehirspor: Ivesa, Koray, Nadarevic, Vucko (Dk. 42 Tayfun), Serkan, Bülent, Emre, Serdar, Poljak, Youla,Santos

Sarı kart: Dk. 3 Serkan, Dk. 38 Santos, 42. dakika Nadarevic (Eskişehirspor), Dk. 7 Uğur, Dk. 25 Yalçın (Antalyaspor)



İLK YARI



Turkcell Süper Lig'de Antalyaspor-Eskişehirspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.



Maça hızlı başlayan Antalyaspor oldu. 3. dakikada Sergey Pacome'yi formasından tutup çeken Eskişehehirsporlu Serkan sarı kart gördü.



7. dakikada ise Youla'yı düşüren Antalyasporlu Uğur sarı kart gördü. Kart gören Uğur, gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçeye karşı forma giyemeyecek.



Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı Antalyaspor'dan geldi. 10. dakikada Sergey Pacome, sağdan topu ortaladı. Straka'nın vuruşunda Eskişehirspor kaleci Ivesa topa güçlükle sahip oldu.



25. dakiakda Antalyaspor oyuncusu Yalçın, Eskişehirsporlu Serdar'ı ceza alanı dışında düşürünce sarı kartı gördü. Kazanılan serbest atışı Poljak kullandı. Poljak'ın set vuruşunda topu Antalyaspor kalecisi Ömer güçlükle kontrol edebildi.



32. dakikada Uğur'un sağdan Eskişehirspor ceza alanına ortaladığı topu Antalyasporlu Straka kafayla Serge Pacome'nin önüne indirdi. Serge Pacome'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.



38. dakikada Anderson Santos sarı kart gördü.



41. dakikada Eskişehirspor'da sakatlanan Vucka'nın yerine Tayfun girdi.



42. dakikada Eskişehirspor'dan Nadarevic sarı kart gördü.



İlk yarının son dakikalarında başka önemli pozisyon olmadı ve ilk 45 dakika golsüz berabere sonuçlandı.

