Antalya Open'da kura çekimi yapıldı

Namık kemal KILINÇ/SERİK(Antalya), (DHA)

Antalya\'da düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası\'nın kuraları çekildi. Türk tenisçi Cem İlkel, Rumen Marius Copil ile eşleşti.

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotels and Resorts ve GD Tennis Academy\'nin ortaklaşa düzenlediği Antalya Open\'ın kura çekimi turnuvanın yapılacağı Belek Turizm Merkezi\'ndeki Kaya Palazzo Otel\'de yapıldı. ATP Tour Menajeri Fernando Sanchez, ATP Süpervizörü Carlos Sanches, Kaya Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Türkay ve Kaya Palazzo Genel Müdürü Alper Türlü\'nün katıldığı programda kuralar, tenisçiler Çek Jiri Vesely ve Arjantinli Federico Delbonis tarafından çekildi.

Kura çekiminde, seri başları Fransız Adrian Mannarino, Bosna Hersekli Damir Dzumhur, İspanyol Fernando Verdasco ve Fransız Gael Monfils ilk turu bay geçti. Son şampiyon Japon Yuichi Sugita\'nın rakibi Arjantinli Guido Pella olurken, 6 numaralı seri başı Portekizli Joao Sousa, Alman Florian Mayer ile karşılaşacak.

Türk tenisçi Cem İlkel, üst üste ikinci kez ana tablodan katıldığı Antalya Open\'da Rumen Marius Copil ile eşleşti.

Turnuva, 24 Haziran Pazar günü ilk tur karşılaşmalarıyla başlayacak.

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