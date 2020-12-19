Antalya'nın ilk yerel gazetesi Antalya'da Anadolu'nun 100. yılı etkinliklerle kutlanıyor

Antalya'nın ilk gazetesi ve yayıncısı Haydar Rüştü, Antalya'da Anadolu Gazetesi'nin yayına başlamasının 100. Yılı münasebetiyle kentte bir dizi etkinlik düzenleniyor. ÇGD Akdeniz Şubesi, Antalya'da Anadolu özel sayısı hazırladı. Antalya’da basın hayatını başlatan Antalya’da Anadolu gazetesinin yayın hayatına başlamasının 100. yıldönümünde, aynı adla bir gazete yayınlandı. Tek sayı ve tek yaprak olarak yayınlanan Antalya Anadolu 100. Yıl Özel Sayısı'nda, gazetenin kurucusu ve kurucusu Haydar Rüştü'yü anlatan Antalya Basını 100 Yaşında başlıklı bir makale yer alıyor.

Antalya basın hayatı, gazeteci Haydar Rüştü’nün 19 Aralık 1920’de yayınladığı şehrin ilk gazetesi Antalya’da Anadolu ile başladı. İzmir’de yayınlanan Anadolu gazetesi kentin işgali sonrasında kapatılınca Antalya’ya taşınarak “Antalya’da Anadolu” adıyla yayınlanmıştı. Gazete Milli Mücadele’nin Akdeniz’deki sesi olarak görev yapmıştı. Antalya’da Anadolu’yu 553 sayı yayınlayan Haydar Rüştü, İzmir’in kurtuluşu sonrası geri dönmüştü.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şubesi, basın tarihi araştırmacısı Dr. Hasan Üstün’ün koordinasyonunda dijital olarak hazırlanan Antalya’da Anadolu 100. Yıl Özel Sayısı'nı koleksiyon amaçlı olarak sınırlı sayıda bastıracak ve tarihe not düşecek.

Anadolu'da Antalya Gazetesi'nin kısa tarihini anlatan bir de sesli makale hazırlandı ve "Antalya Basını 100 Yaşında" başlığıyla YouTube başta olmak üzere çeşitli platformlarda yayınlandı. (https://youtu.be/SbMaAmrhCC4). ÇGD Akdeniz Şubesi tarafından hazırlanacak “Antalya Basını 100 Yaşında” belgeseli ile “Antalya’nın 100 Gazetesi” sergisi ve e-kitap projesi ise pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

ÇGD Akdeniz Şube Başkanı Engin Korkmaz, Antalya'da basın hayatının 100. yılı nedeniyle önümüzdeki günlerde internet ortamında iki etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı. Korkmaz'ın verdiği bilgiye göre Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek bu etkinliklerde Antalya basın hayatının 100 yılı ve güncel sorunlar ele alınacak.

İletişim ve kent tarihi ele alınacak

Antalya basın hayatının 100. yıl etkinliklerinden ilki 22 Aralık Salı günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek. ÇGD Akdeniz Şube Başkanı Engin Korkmaz’ın dernek merkezi Gazeteci Evi’nden yapacağı zoom yayınında Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Özçetin ve tarihçi Dr. Evren Dayar ile Dr. Hasan Üstün konuşacak.

ÇGD Akdeniz Şubesi’nin 24 Aralık tarihinde saat 20.00’de düzenleyeceği “Antalya basınının sorunları” başlıklı etkinliğe ise yerel gazetelerin yöneticileri davet edilecek. Yerel medya temsilcilerinin genel ve pandemi şartları altındaki sorunlarını anlatacağı toplantıda, çözüm önerileri de ele alınacak.