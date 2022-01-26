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Antalya'yı Muğla'ya bağlayan D-400 yolunda 100'e yakın araç kar nedeniyle mahsur kaldı

Karayolları ekipleri yolda kar temizleme çalışması başlattı.

26 Ocak 2022 18:08

Antalya'yı Muğla'ya bağlayan D-400 karayolunun Demre ilçesi mevkiinde aniden etkili olan kar yağışı nedeniyle kış lastiği bulunmayan 100'e yakın araç, yolda kaldı. 

Antalya'yı Muğla'ya bağlayan D-400 karayolunun Demre ilçesinin Davazlar ve Yavu mahalleleri arasında kalan 3 kilometrelik bölümünde, saat 15.00 sıralarında aniden bastıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle ilerleyemeyen sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etti. Kış lastiği bulunmayan  100'e yakın araç yolda kaldı.

Kaş'ın Ağullu Mahallesi'nden Demre'nin Gürses Mahallesi'ne kadar 25 kilometrelik bölümde de yoğun kar yağışı devam ediyor. 

Jandarma, bölgede güvenlik önlemi alırken, Karayolları ekipleri de yolda kar temizleme çalışması başlattı. (DHA)

 

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