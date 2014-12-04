Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü: 'kaçAK saray' afişlerini acilen toplatın!

Eğitim-Sen Antalya Şubesi'nin, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin hazırladığı ve kentteki tüm okullarda sendikanın panosuna asılan 'kaçAK saray' başlıklı afişlerin, acilen toplatılmasına dair il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerince okullara yazı gönderildi.

DHA'nın haberine göre, Ankara Atatürk Orman Çiftliği üzerinde önce Başbakanlık Konutu olarak planlanan, ardından Cumhurbaşkanlığı Konutu'na dönüştürülen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na ilişkin Eğitim-Sen Antalya Şubesi, Antalya'da 1000'e yakın eğitim kurumuna 'kaçAK saray' başlıklı afiş astırdı. Antalya'daki tüm okullarda sendika panolarına asılan afişlerde, Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerinde 207 bin metrekare alanı kapsayan, 1000 odalı ve maliyeti 1 milyar 370 milyon lira olarak açıklanan Cumhurbaşkanlığı Konutu'nun fotoğrafı ve bu para karşılığında başka neler yapılabileceğine yönelik örnekler verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'nın 1 Aralık Pazartesi günü 19'uncusu yapılan Milli Eğitim Şurası'nın açılışı için geldiği kentte tüm okullara asılan 'kaçAK saray' afişine ilişkin il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, toplatılmasına yönelik okullara emir yazısı gönderdi. Yazılarda, "Kaçak Saray adı altında okullarımızın muhtelif yerlerine Eğitim Sen tarafından takvim, afiş ve broşür vs asıldığı tespit edilmiştir. Bu tür siyasi içerikli yayınların asılması yasak olduğundan, okul idarelerince bu tür yayınların astırılmaması, asılı olan yayınların acilen kaldırılması gerektiği hususunu; gereğini önemli rica ederim."

O parayla neler yapılabilir?

'kaçAK saray' başlığıyla Antalya'da ilkokul, ortaokul, lise ve diğer eğitim kurumlarının tamamında sendiknın ilan panolarına asılan Eğitim Sen'in hazırlattığı 1000'e yakın afişte, sarayın maliyeti olan 1 milyar 370 milyon lira ile 12 derslikli 1000 okul, 150 kişilik 230 öğrenci yurdu, 4 yıl boyunca 50 bin öğrenciye burs veya 2.5 milyon kamu emekçisine yüzde 2 zam verilebileceği ifade ediliyor.