Antalya, Meze Festivali'ne ev sahipliği yaptı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, gerçekleştirilen 1. Uluslararası Meze Festivali, 50\'nin üzerinde şefin katılımıyla yapıldı.

Akra Otel\'de düzenlenen Uluslararası Meze Festivali\'nde, Türkiye\'nin yanı sıra Lübnan ve Yunanistan\'dan 24 işletme, hazırladıkları 100\'e yakın meze çeşidini tanıttı. Festivale, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile çok sayıda işadamı ve davetli katıldı. Vali Karaloğlu ve davetliler, stantları gezerek hazırlanan mezeler hakkında bilgi aldı. Meze Festivali Komite üyesi Vedat Başaran, Antalya\'nın turizm ve ticaretin yanında tarım alanında da önemli bir konuma sahip olduğunu söyledi. Antalya\'nın tarım ürünleriyle bütün dünyayı doyurduğunu belirten Başaran, gastronomi alanında da İstanbul\'dan sonra ikinci sırada yer aldığını, bu kapsamda Uluslararası Meze Festivali\'ni düzenlediklerini ifade etti.

Akdeniz çanağında yer alan bütün ülkeleri yakında bu festivalde görmeyi beklediklerini kaydeden Vedat Başaran, \"Katılımcı her işletmenin 2- 3 aşçısı burada. Yani 50\'Yi aşkın şef festivale katıldı. 100\'ün üzerinde meze hazırlandı. Şeflerimiz festivale katkı sağlayıp, hünerlerini paylaştı\" dedi.

Mezenin Ortadoğu ve Akdeniz kültürünün en önemli yemek sistemlerinden biri olduğunu vurgulayan Başaran, \"Yemek paylaşılırsa güzeldir\" diyerek, mezenin de paylaşılan yemeklerin başında geldiğini ifade etti.

ÜLKE KATILIMI ARTACAK

Festival Komite üyesi Gökmen Sözen ise Türkiye\'nin farklı yerlerinde meze alanında uzman restoranların festivale katıldığını söyledi. Sözen, \"Festivale konularında uzman olan işletme ve aşçıları çağırdık. Bu sene ülke anlamında az katılım var. Gelecek yıl İtalya, İspanya ve Portekiz gibi ülkeleri de bu işin içine katmamız lazım. Yine Fas, Tunus ve Cezayir\'i de içine alacak bir çalışmayla geliştireceğiz\" dedi.

Konuşmalardan sonra, konuklar 100\'e yakın meze çeşidini bir arada tatma fırsatı buldu.

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