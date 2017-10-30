T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı

30 Ekim 2017 18:07

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Burdur, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kahramanmaraş\'taki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu öne sürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHA ANTALYAFethullahçı TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYAntalya Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYEmniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleAntalya Burdur Ankara GaziantepKahramanmaraşOperasyonda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sevan Nişanyan, cinsel tacizciliğin manifestosunu yazdı: Size vereceği zarar nedir!...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24