Antalya merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 20 gözaltı

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA merkezli 6 ilde Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya, Burdur, Ankara, Gaziantep, İzmir ve Kahramanmaraş\'taki bazı adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğu öne sürüldü.