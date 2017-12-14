Antalya merkezli 'FETÖ' operasyonunda 61 gözaltı

Antalya merkezli 30 ilde, 'FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltı sayısı 61'e yükseldi.

Antalya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında 11 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 61'e çıktı.

Gözaltına alınanlar arasında bir muvazzaf üsteğmen, 7 muvazzaf teğmen, 26 muvazzaf astsubay, görevden uzaklaştırılan 6 astsubay, açığa alınan bir tabip teğmen, askeri okul ve Polis Akademisi ile ilişiği kesilen 18 öğrenci, bir sivil memur, bir de doçentin bulunduğu öğrenildi.

'FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında dün 30 ilde belirlenen 99 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 50 şüpheli gözaltına alınmış, örgüt sorumlularının memur, subay ve astsubaylarla haberleşmek için "ardışık arama yöntemini" kullandıkları tespit edilmişti.