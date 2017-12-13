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Antalya merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 65 kişi hakkında gözaltı kararı (2)

DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN 'ARDIŞIK ARAMA' YÖNTEMİNİ KULLANMIŞLAR Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya merkezli operasyonun 30 ilde yapıldığı belirtildi

13 Aralık 2017 15:57

DEŞİFRE OLMAMAK İÇİN \'ARDIŞIK ARAMA\' YÖNTEMİNİ KULLANMIŞLAR
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ/PDY\'nin \'mahrem askeri yapılanması\'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya merkezli operasyonun 30 ilde yapıldığı belirtildi. Operasyon kapsamında, 99 adrese eş zamanlı baskın düzenlenirken, hakkında yakalama kararı çıkarılan 36\'sı memur, 25\'i subay ve astsubaylardan oluşan muvazzaf askerler ile 4\'ü sivil toplam 65 kişiden 50 şüpheli gözaltına alındı. Örgütle bağlantısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin memur, öğretmen, doktor ve doçent olduğu, örgütün üst düzey sorumluları arasında yer aldığı belirtildi. 
Şüphelilerin, \'mahrem yapılanma\' içerisinde oldukları için örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\' kullanıcısı olmadıkları, \'ardışık arama yöntemi\'ni kullandıkları iddia edildi. Örgüt sorumlularının örgüt üyesi memur, subay ve astsubayları kendilerine ait olmayan kontörlü ya da ücretli sabit hatlı telefonlarla aradığı, her aramadan sonra da farklı numaralar çevirerek, arama yapıp, kapattığı ileri sürüldü. Örgüt üyelerinin bu yöntemle birbiriyle haberleşmeyi gizli sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi.

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