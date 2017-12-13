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Antalya merkezli 24 ilde FETÖ operasyonu: 65 kişi hakkında gözaltı kararı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Antalya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı

13 Aralık 2017 12:28

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA) - ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Antalya merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY\'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında 36\'sı memur, 25\'i asker ve polis, 4\'ü sivil toplam 65 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüphelilerin yakalanması için saat 06.00\'da, 24 ilde 99 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Antalya\'daki baskında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü\'ne getirildi. Antalya\'da gözaltına alınan şüpheliler arasında örgütün askeri imamının da bulunduğu belirtildi. Operasyonda kapsamında şu ana kadar kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin bilgi verilmezken, soruşturmanın derinleşebileceği ve gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

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