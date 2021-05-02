Antalya Manavgat'taki bir otelde yüzlerce kişilik parti

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde sosyal mesafesiz, maskesiz düzenlenen partiler sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Partideki kişilerin ise tam kapanmadan muaf tutulan yabancı turist olup olmadığı ise bilinmiyor.

Haftalık vaka tablosunda çok yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen eğlence, tepki topladı. Pandemi döneminin olmazsa olmazı sosyal mesafe ve maske kuralının hiçe sayıldığı eğlencede otel müşterisi oldukları öğrenilen yüzlerce kişi, müzik eşliğinde eğlenip o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Yaşananlar orada bulunan katılımcılar tarafından kayıt altına alıp sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Görüntülerde otel çalışanlarının maske takarak servis yaptıkları görülürken, eğlenceye katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydığı görülüyor. (DHA)