T24 LogoT24 Logo
Gündem

Antalya Körfezi'nde köpekbalığı yakalandı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da balıkçıların ağlarına yaklaşık 500 kilo ağırlığında beyaz köpekbalığı takıldı

18 Ocak 2018 12:49

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da balıkçıların ağlarına yaklaşık 500 kilo ağırlığında beyaz köpekbalığı takıldı. Balık mezatında sergilenen köpekbalığı kilosu 3 TL\'den bir otele satıldı.
Antalya Limanı\'nda önceki gün sabaha karşı denize açılan balıkçılar, avı tamamlayıp ağlarını tekneye çektiklerinde köpekbalığıyla karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, ağa takılan köpekbalığını tekneye alarak balıkçı barınağına çıkardı. 4 metre boyunda ve yaklaşık 500 kilo ağırlığındaki köpekbalığının ılıman sularda ve Akdeniz\'de yaşayan beyaz köpekbalığı olduğu belirlendi.
Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, zaman zaman ağlarına köpekbalıklarının takıldığını söyledi. Bir süre mezatta sergiledikleri köpekbalığının hem balıkçıların hem de mezata gelen vatandaşların ilgi odağı olduğunu belirten Demir, \"Mezatta balığın başında sıkı pazarlık yapıldı. Kilosu 3 TL\'den bir otel tarafından balık menüsü için satın alındı\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlparslanDHAANTALYABalıkTLAntalya LimanıBüyükAkdenizAntalya Balık KomisyoncularıDernek BaşkanıDemirBirKilosuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24