Antalya Körfezi için fırtına uyarısı

ANTALYA, (DHA)- METEOROLOJİ Antalya Bölge Müdürlüğü, Antalya Körfezi için yarın fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Antalya Bölge Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, halen güney ve batıdan orta kuvvette esen rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzeybatıdan saatte 60-80 kilometre eserek fırtınaya dönüşeceği ve yer yer saatte 70-90 kilometreye çıkarak kuvvetli fırtına oluşacağı kaydedildi. Fırtınanın 22 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceğinin belirtildiği açıklamada, başta denizci ve balıkçılar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.



