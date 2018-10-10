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Antalya- Konya yolunda dolu yağışı etkili oldu

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) – ANTALYA- Konya karayolunun Alacabel mevkisinde dolu yağışı etkili oldu

10 Ekim 2018 23:50

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) – ANTALYA- Konya karayolunun Alacabel mevkisinde dolu yağışı etkili oldu.
Antalya- Konya karayolunun Akseki ile Seydişehir ilçeleri arasındaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde dolu yağışı etkili oldu. Yolun yaklaşık 2 kilometrelik bölümünde kısa süreli etki gösteren dolu taneleri yer yer bölgeyi beyaz örtüyle kapladı. Bölgedeki dolu yağışının yerini yağmura bıraktığı belirtildi.
Karayolunda ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmazken, ekipler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

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