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Kar nedeniyle kapanan Antalya-Konya kara yolu ulaşıma açıldı

Sürücüleri dinlenme tesislerinde yolun açılmasını bekledi

11 Mart 2022 10:21

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Antalya'nın kuzeyinde bulunan Akseki ilçesinde dün etkili olmaya başlayan kar yağışının ardından 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Gece saatlerinde yağışın ve tipinin etkisini arttırması üzerine Akseki Bölge Trafik ekipleri, kara yolunu ulaşıma kapatarak sürücüleri dinlenme tesislerine yönlendirdi. Çok sayıda kişi, dinlenme tesislerinde yolun yeniden ulaşıma açılmasını bekledi.

Araçlar, alternatif güzergah olarak Cevizli Kavşağı'ndan Beyşehir yoluna yönlendirildi. 

Karayolları ekipleri, bölgede çok sayıda iş makinesiyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. 

Ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından ana güzergah Akseki-Seydişehir kara yolu da tüm araçlar için ulaşıma açıldı.

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