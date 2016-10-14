Antalya Kemer'de roketli ve el yapımı patlayıcılı saldırlar!

Antalya'da Kemer karayolu üzerinde akaryakıt tankerine roketli saldırıda, balıkçı barınağı isabet aldı. Şans eseri ölen ve yaralanan olmazken, bir balıkçılık şirketinin deposu hasar gördü. Yoldan geçen bir tankere de kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı. Saldırganların asıl hedefinin tanker olduğu da iddia edildi. Bir diğer iddia da saldırının balık alan polislere yönelik olduğu yönünde. İkinci roketin denize düştüğü belirlendi.

Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği, Çaltıcak Balıkçı Barınağı bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tolga Yıldırım'ın haberine göre, olay saat 10.30’da meydana geldi. Dağlık alandan atılan 2 roketten biri, mezat alanının arkasında bir balıkçılık şirketinin deposuna isabet ederken, diğeri boş alana düştü.

Akaryakıt tankerine el yapımı patlayıcı attılar

Bu sırada barınak önündeki yoldan geçen bir akaryakıt tankerine patlayıcı atıldı, ancak isabet almadı. Olayın duyulması üzerine bölgeye çok özel harekât timleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Özel harekat timleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede helikopter destekli operasyon başlattı.

Hedefleri tanker iddiası

Teröristlerin hedefinin dolum tesislerinden yakıt aldıktan sonra karayoluna çıkan tankerler olduğu, ancak roketlerin balıkçı barınağına isabet ettiği değerlendirildi.Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul olay yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı, başlatılan operasyonu yönetti. Tanker sürücüsünden olayla ilgili bilgi alan Tonbul, balıkçı barınağında da incelemelerde bulundu.

Valilik'ten patlama açıklaması

Çaltıcak Balıkçı Barınağı’nda meydana gelen patlamayla ilgili ilk resmi açıklama Antalya Valiliği’nden yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Busabah saat 10:20 sularında, Antalya Konyaaltı ilçesi Çaltıcak Balıkçı Barınağı bölgesinde bir patlama meydana gelmiştir. Sebebi araştırılmakta olan patlamada herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir, herhangi bir maddi zarar da oluşmamıştır.”

Uzman ekipler denize düşen roketi arıyor

Antalya Konyaaltı İlçesi Çaltıcak Balıkçı Barınağı bölgesine yapılan roketli saldırının ardından polis ekipleri bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Roketlerden biri balıkçılık şirketi deposuna isabet ederken, ikinci roketin de boş alana değil denize düştüğü belirlendi.

Bölgeye gelen deniz polisi ve bomba imha uzmanı ekipler, denizde arama çalışması başlattı. Ekipler, roketin düştüğü yerden su altından görüntü alıyor. Görüntüler incelendikten sonra uzman ekipler, şarapnel parçalarını su altından çıkaracak.

Yoğun güvenlik önlemi alınan bölgede, Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin başlattığı hava destekli operasyon sürüyor. Antalya- Kemer karayolu trafiğe kapatıldı, ilçe girişinde jandarma ve polis ekipleri kontrol başlattı.

Balık alan polislere saldırı iddiası

Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şube Başkanı Bekir İnanç Kendiroğlu ise saldırının balık alan polislere yönelik olduğunu iddia etti. Kendiroğlu şöyle konuştu:

“Patlamayla ilgili detaylı bilgiler aldık. İlk bilgilerimize göre barınağa 5 polisimiz balık almak için gitmiş. Bu sırada dağlık alandan roket atılmış ancak isabet ettirememişler. Polislerimiz de hemen ateşe karşılık vermiş. Daha sonra bölgeye giden itfaiye ve ambulanslara da ateş açılmış. Çok şükür can kaybı veya yaralanan yok" Kendiroğlu saldırının tankerlere yönelik olmadığını söyledi.

Geçen 24 Ağustos'ta ise Kemer karayolu üzerinde jandarmaya ait minibüs geçtiği sırada, daha önceden yol kenarına konulan bomba patlatıldı. Cam kırıkları nedeniyle hafif yaralanan rütbeli 2 asker, hastanede tedaviye alındı.