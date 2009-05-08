Antalya Kapalıçarşı'ya kavuşuyor

Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden esinlenerek yapılan ve 500 dükkandan oluşan Vezirhan Kapalıçarşı'sı temmuzda açılacak. Çarşıda yıl sonuna kadar 120 milyon euroluk bir ticaret hacminin oluşması hedefleniyor.



Osmanlı-Anadolu Selçuklu mimarisinden esinlenerek projelendirilen ve 500 dükkandan oluşan Antalya'nın "Kapalıçarşı"sı, temmuz ayında hizmete giriyor.



"Vezirhan" adını taşıyacak olan çarşının yıl sonuna kadar 800 bin ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor. Haziran ayı sonunda inşaatı tamamlanacak olan çarşıda, yıl sonuna kadar 80 ile 120 milyon euro arasında ticaret hacmi oluşması bekleniyor.



30 dönüm arazi üzerine kurulu, 17 bin 500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek olan Vezirhan Kapalıçarşı'sı, alışveriş merkezi konsepti yerine bin yıllık Türk çarşı kültürünün tecrübelerinden yararlanılarak inşa edildi. Ürünlerin çeşitlerine göre sıralanan arastaların bulunduğu çarşıda, ziyaretçiler ile esnafın iç içe olması sağlanacak.



Başta İstanbul Eminönü'de bulunan tarihi Kapalıçarşı esnafı olmak üzere Ankara, Antalya ve Mersin gibi bölgelerden talep gören Vezirhan'da dükkanlar kısa ve uzun vadeli olmak üzere iki ayrı şekilde kiralanacak.



Antalya-Isparta yolu üzerinde kurulan Vezirhan Kapalıçarşı'nın yatırımı Cemal Canpolat, İsmail Akkaya ve Tarkan Yurdakul adlı işadamlarının ortak olduğu "Antalya Gayrimenkul Yatırımları AŞ" tarafından gerçekleştiriliyor. Yapım maliyetinin 5 yıldızlı bir otelle eşdeğer olarak açıklandığı Vezirhan Kapalıçarşı'da, metrekareleri 30 ile 45 arasında değişen 500 dükkanın yaklaşık 160 tanesi şimdiden kiralandı.



Turizmin kalbinde



Projenin, bölgeye yapılan alışılagelmiş otel yatırımlarından farklı bir girişim olması nedeniyle ilgi çektiğini belirten Antalya Gayrimenkul AŞ yetkilileri, "Antalya, artık bir kapalıçarşıya sahip olacak. Vezirhan, turizm bölgesi olarak seyahat acenteleri açısından tur programlarına avantaj sağlayacak stratejik bir konuma da sahip. Yatırımı başlatmadan önce yapılmış olan fizibilite çalışmalarında, seyahat acentelerin beklentileri, değindikleri ihtiyaçlar ve projeye gösterilen ilgi, yatırıma şekil verme aşamasında önem teşkil etti. Buradaki dükkanlar 3 şekilde veriliyor. Babadan oğula geçen sistemde hava parası verilerek uzun dönemli kiralanabiliyor. Ayrıca 5 yıllık ve 12 aylık kira sistemleri de mevcut" dediler.



Çarşıda baharat, aktar, tekstil, otantik eşya, hediyelik eşya, ayakkabı, çanta, kemer aksesuar, kozmetik, bijuteri, cam eşya, kitap, gıda gibi arastalar altında toplanacak ürünlerin bulunacağı dükkan ve kafelerin yer alacağını belirten yetkililer, Vezirhan çarşının seyahat acentelerin programında yeni bir alternatif ürün olarak yerini alacağını kaydettiler. Bin kişilik restoran ve şarap mahzeninin yer alacağı çarşıda 80 otobüs kapasiteli otopark da bulunacak.



Antalya-Isparta yolu üzerinde kuruluyor.

Toplam 17.500 metrekarelik alandan oluşuyor.

İçinde toplam 500 dükkan yer alacak.

2009 sonuna kadar 80 bin ziyaretçi bekleniyor.

80-120 milyon euroluk ticaret hacmi hedefleniyor.

