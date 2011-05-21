-ANTALYA İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI ANKARA (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Medical Park Antalyaspor arasında yapılan maçın ilk yarısı, konuk takımın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. 3. dakikada Mehmet'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tita, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. 14. dakikada Tita'nın uzun pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Necati, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 31. dakikada Özgür'ün kullandığı serbest vuruşta, top yandan az farkla auta gitti. 35. dakikada Kerem'in ortasında ceza alanı içinde bomboş durumda topla buluşan Hüseyin, topu kalecinin üzerine vurunca, farkı 3'e çıkarma şansını kaybetti. 44. dakikada Necati, kaleci Bayram tarafından düşürülünce, hakem penaltı kontasını gösterdi. Atışı kullanan Necati, topu ağlarla buluşturdu: 3-0. Karşılaşmanın ilk yarısı, Medical Park Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Abdullah Yılmaz, Adil Sinem, İsmail Köse Ankaragücü: Bayram, Uğur, Rajnoch, Aydın, Özgür, Adem, Gabriç, Kağan, Murat, Vittek, Sestak Medical Park Antalyaspor: Ndjock, Erkan, Radeljic, Ali, Yenan, Kerem, İbrahim, Hüseyin, Tita, Necati, Mehmet Goller: Dk. 3 Tita, Dk. 14, 44 (penaltıdan) Necati (Medical Park Antalyaspor) Sarı kart: Dk. 44 Bayram (Ankaragücü)